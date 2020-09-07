205 тысяч россиян ушли на кредитные каникулы

Все-таки это работает

К 26 августа, последней дате, на которую есть статистика, банки удовлетворили 205,1 тысяч заявок на кредитные каникулы на 81 млрд рублей. Это 57,9% от общего числа рассмотренных заявок, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию, полученную в Банке России.

Кредитные каникулы были введены президентом РФ в апреле для частных лиц и индивидуальных предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Всего к последней неделе августа было подано 370 тысяч заявок. (См. также: Кредитные каникулы предоставят только избранным).

15 тысяч из них было и вовсе аннулировано в связи с тем, что заемщики не подтвердили право на льготу в течение 120 дней. Это около 4,5% запросов на сумму 6,8 млрд рублей.

Напомним, что согласно Федеральному закону № 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года об особенностях “изменения условий кредитного договора, договора займа”, граждане и предприниматели могут получить отсрочку кредитных платежей на срок до полугода, если они пострадали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса. Это и есть кредитные каникулы.

К ним могут прибегнуть те обыватели и бизнесмены, чей доход снизился на 30% и более по сравнению с их среднемесячным доходом в 2019 году. Малый и средний бизнес пострадавших от пандемии отраслей также может “уйти на кредитные каникулы”. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Но могло бы работать получше

Остальные – помимо удовлетворенных и аннулированных – заявки, а это 38,1% от их общего числа, видимо, или находятся в стадии рассмотрения, или по ним приняты другие решения: рефинансирование кредита, например, говорит первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Эксперт при этом напоминает, что кредитными каникулами смогли воспользоваться не все желающие, о чем говорилось еще в начале запуска программы. Заемщики не всегда могут предоставить доказательства, что их доход снизился на величину, позволяющую воспользоваться льготой. Это касается как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Граждане, например, могли перевести на удаленную работу со снижением премиальных, что не всегда или не в полном обьеме отражено в трудовых договорах. Физические лица могли потерять в зарплате или целиком работу раньше марта-апреля текущего года, и т.д.

Предприниматели также снижение доходов не всегда могли обозначить. Пусть у них снизилась маржинальность, объем продаж или заказов, но мелкий бизнес зачастую ведет бухгалтерию таким образом, что могут отражаться не все данные, говорит Павел Сигал. Кроме того, поводом для отказа по предоставлению кредитных каникул для бизнеса может служить наличие задолженности по уплате налогов или тот факт, что предприятие не входит в список наиболее пострадавших отраслей.

Но здесь главное не в бюрократическом подходе, а в том, что сокращение доходов даже на 10-15% ощутимо ударило по гражданам и предприятиям, отмечает он. В результате заемщики все-таки пытаются получить рассрочку от банков, или каникулы. (См. также: Долги населения стали расти в 8 раз быстрее).

Кредитные каникулы, как для бизнеса, так и для граждан – мера очень нужна и своевременная, уверен Павел Сигал. В перспективе стоит надеяться, говорит он, что помощь от государства не прекратится, так как сейчас есть определенные сложности с восстановлением потребительского спроса: для выхода на докризисные показатели по доходам физических лиц и оборотам бизнеса еще потребуется время.

Выше знамя кредитной культуры

Основная причина аннулирования заявки или отказа по ней – не предоставление заемщиком в установленный срок необходимых документов для подтверждения сложной жизненной ситуации или снижения дохода на более чем 30%, добавляет главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

При этом по закону у заемщика на это есть 90 дней, что достаточно много, считает эксперт. Более того сами банки – большая их часть из системно-значимых подтверждают, что неоднократно разъясняют заемщикам, обратившимся за каникулами – в каком формате и какие документы они должны предоставить для подтверждения. У того процента заемщиков, кто подал уже аннулированные к сегодняшнему дню заявки, было неверное представление о том, как устроена эта процедура, считает он, отмечая проблему недостатка кредитной культуры.





