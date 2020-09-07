Акции дня: бумаги «Северстали» просели накануне закрытия реестра

Котировки одной из крупнейших в мире горнодобывающих и металлургических компаний «Северсталь» пошли вниз накануне закрытия реестра акционеров, которое состоится 8 сентября. В понедельник бумаги торговались без дивидендов, за сессию они просели на -2,03% до 928,2 рублей за акцию.

Совет директоров ранее утвердил дивиденды за второй квартал 2020 года в размере 15,44 рублей за акцию. В прошлые разы компания платила «дивы» в большем размере. Например, за первый квартал 2020 - 27,35 рублей в расчете на одну акцию, а во втором квартале 2019 года - 26,72 рублей на акцию.

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии вырос на +0,37% до 2932,29 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,12% до 1218,52 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:17 мск составила 42,05 долларов за баррель (-1,43%). Российская валюта слабела – 75,74 рублей за доллар.