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Лондон ставит Брюсселю ультиматум

Москва, 07.09.2020
#Brexit
#Политика
  • Лондон ставит Брюсселю ультиматум

Zuma\TASS

На переговорах по брекситу 7 сентября возник очередной тупик. Ситуация вновь обострилась после того, как британская делегация предупредила Евросоюз о возможности расторжения основного Соглашения о выходе, подписанного 31 января этого года, если объединенная Европа не согласится до 15 октября на зону свободной торговли с Великобританией.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Financial Times (FT), Великобритания планирует внести изменения в законодательство, которые позволят аннулировать отдельные пункты подписанного в начале 2020 года Соглашения. Речь идет о пунктах, касающихся государственной помощи и таможни в Северной Ирландии.

Европейские дипломаты в ужасе от новостей из Лондона. Они считают, что расторжение Соглашения о выходе не только запятнает репутацию Соединенного Королевства на международной арене, но и резко поднимет шансы на жесткий выход 31 декабря текущего года.

«Если мы не достигнем согласия  до этой даты (15 октября),- заявил 7 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,- то не вижу, как мы вообще сумеем подписать соглашение о свободной торговле и двигаться дальше вперед».

Великобритания официально вышла из Евросоюза 31 января, но переговоры о новом торговом соглашении продолжаются. Их необходимо завершить до 31 декабря этого года. В этот день заканчивается переходный период.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем идут с большим трудом. Главные разногласия сейчас касаются правил оказания государственной помощи и квот на рыбную ловлю.

Ставки высоки. Без соглашения о зоне свободной торговли в подвешенном состоянии окажется вся торговля между Соединенным Королевством и Евросоюзом, объем которой оценивается почти в триллион долларов.

Британцы считают, что европейцы не выполняют статью 184 Соглашения о выходе, которая обязывает стороны действовать в строгом соответствии с законами друг друга.

Лидеры североирландских партий Sinn Fein и SDLP, раскритиковали планы Лондона так же резко, как и Брюссель. Они, кстати, стали полной неожиданностью для руководства Евросоюза, потому что были раскрыты буквально на днях, накануне начала нового раунда переговоров в Лондоне.

FT, первыми сообщившие об ультиматуме британской стороны, обратились за разъяснениями к министру окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Джорджу Юстазу, который настроен оптимистично. Он считает, что остающиеся «мелкие разногласия» и «технические детали» будут вовремя решены. 

Руководитель европейской делегации на переговорах Мишель Барнье однако считает, что основания для беспокойств имеются, но высказываться конкретно он не торопится.

«Тревоги остаются…- ответил Барнье ведущему радиостанции France Inter.- Переговоры проходят тяжело, потому что британцы хотят слишком многого».

Если события будут развиваться по худшему сценарию и подписать соглашение не удастся, торговые отношения Евросоюза с Великобританией будут такими же, как, скажем, с Австралией. Кстати, Джонсон к такому исходу готов и считает его «неплохим результатом».

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