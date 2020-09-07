Диетолог рассказал, что нужно есть на ночь, чтобы похудеть

Установка не есть после шести часов вечера, которая бытует среди желающих похудеть, ошибочна, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков. Он заверил, что допускается поздний прием пищи, если человек действительно голоден. А в случае правильного подбора продуктов для перекуса за ночь возможно даже сжечь жир.

Врач объяснил, что за процесс похудания отвечают определенные гормоны, среди которых самым мощным жиросжигателем является соматотропин. Этот гормон действует всего 50 минут и выделяется во время ночного сна. За этот маленький промежуток человек может избавиться от 150 - 200 граммов жировой ткани.

При этом блокирует действие соматотропина инсулин, который повышается в крови за счет употребления в пищу продуктов с высоким индексом углеводорода. К примеру, если съесть на ночь кашу, то она моментально всасывается в кровь и повышает содержание сахара в организме. То есть, выбирая, чем поужинать, нужно обязательно учитывать инсулиновый индекс продукта, а это значит, что крупы, фрукты и молочные продукты лучше включать в свой рацион до 17-18 часов из-за высокого инсулинового индекса.

Диетолог советует вечером отдать предпочтение белковым продуктам - мясу, рыбе, белку, морепродуктам и овощам. Лучший вариант для позднего ужина стейк с овощами. Организм, переваривая мясо, получает полезные аминокислоты, которые стимулируют выработку соматотропного гормона и, как результат, сжигание не нужного организму жира, добавил врач.