Вход/Регистрация Подписка

Эксперты рассказали, какая продукция подорожает к концу года

Москва, 07.09.2020

В сентябре сдержать цены и инфляцию поможет обилие плодоовощной продукции, а подорожание коснется только импортных товаров, рассказали эксперт опрошенные «Прайм».

Возможно снижение в первый месяц осени цен на овощи, фрукты, молочную продукцию и мясо, яйца, передает СМИ. При этом динамика снижения закончится в октябре, после чего цены вернуться в привычный диапазон, а рост потребительских цен увеличится в пределах 0,2% по отношению к сентябрю. По мнению аналитиков, до конца года цены будет сдерживать рубль, но не исключается «более резкое падение доходов населения, чем ожидается». Они уверены, что цены на товары не будут расти стремительно, хотя возможен рост стоимости некоторой импортной продукции на 3-5% за счет ослабления рубля

Ожидается рост цен на кофе, который подорожал на мировом рынке за последние два месяца на 20%. Из-за ослабления рубля вырастут цены на автомобили, а также комплектующие к ним, бытовую технику, электронику. Подорожание затронет продукты питания и лекарства, в производстве которых есть импортные составляющие, считает генеральный директор агрегатора Price.ru Елена Суховей. Она подчеркивает, что повышенный спрос на сезонную продукцию, такую как зимняя одежда, обувь, также подстегнет рост цен на данную категорию товаров.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в связи, с чем многие граждане России останутся, скорее всего, на время зимнего отдыха внутри страны, могут вырасти цены на лыжи, лыжные палки, комбинезоны, рассказала Суховей.

В октябре стоимость продуктов питания может вырасти на 5% после сезонного снижения в сентябре и продержаться на этом уровне до конца года, рассказал аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Взрыв технологического пузыря – обвал начался
    Пузырь на рынке акций США начал сдуваться. Капитализация высокотехнологичных компаний, которая за последние несколько месяцев оказалась слишком раздута, в четверг резко снизилась. На смену покупателям пришли продавцы, теперь каждый старается как можно быстрее избавиться от своих активов
  2. Банки и экономика расходятся все дальше
    «Наша экономика недофинансирована в три раза»
  3. Курс доллара: прогноз аналитиков Reuters по рублю может удивить
    Следующий год будет для валют развивающихся стран удачным благодаря слабости доллара
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама