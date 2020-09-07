Эксперты рассказали, какая продукция подорожает к концу года

В сентябре сдержать цены и инфляцию поможет обилие плодоовощной продукции, а подорожание коснется только импортных товаров, рассказали эксперт опрошенные «Прайм».

Возможно снижение в первый месяц осени цен на овощи, фрукты, молочную продукцию и мясо, яйца, передает СМИ. При этом динамика снижения закончится в октябре, после чего цены вернуться в привычный диапазон, а рост потребительских цен увеличится в пределах 0,2% по отношению к сентябрю. По мнению аналитиков, до конца года цены будет сдерживать рубль, но не исключается «более резкое падение доходов населения, чем ожидается». Они уверены, что цены на товары не будут расти стремительно, хотя возможен рост стоимости некоторой импортной продукции на 3-5% за счет ослабления рубля

Ожидается рост цен на кофе, который подорожал на мировом рынке за последние два месяца на 20%. Из-за ослабления рубля вырастут цены на автомобили, а также комплектующие к ним, бытовую технику, электронику. Подорожание затронет продукты питания и лекарства, в производстве которых есть импортные составляющие, считает генеральный директор агрегатора Price.ru Елена Суховей. Она подчеркивает, что повышенный спрос на сезонную продукцию, такую как зимняя одежда, обувь, также подстегнет рост цен на данную категорию товаров.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в связи, с чем многие граждане России останутся, скорее всего, на время зимнего отдыха внутри страны, могут вырасти цены на лыжи, лыжные палки, комбинезоны, рассказала Суховей.

В октябре стоимость продуктов питания может вырасти на 5% после сезонного снижения в сентябре и продержаться на этом уровне до конца года, рассказал аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.