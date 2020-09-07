Германия пообещала Лукашенко персональные санкции

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы неоднократно просили господина Лукашенко вступить в диалог со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: волны репрессий накатываются одна за другой на оппозицию, которая желает вступить в диалог», – заявил Маас в интервью газете Bild.

Кроме того, Гайко Маас призвал немедленно освободить задержанную в Минске члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. «Мы очень обеспокоены госпожа Колесникову. Мы требуем ясности относительно его места пребывания, а также освобождение всех политических заключенных в Беларуси. Непрекращающиеся аресты и репрессии, в том числе и прежде всего в отношении членов Координационного совета, недопустимы», – сказал Маас.

Ранее Литва, Латвия и Эстония ввели персональные санкции против Лукашенко и трех десятков лиц из его ближайшего окружения.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.