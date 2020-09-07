Глава МИД Германии объяснил, почему нельзя закрыть «Северный поток — 2»

В Германии разворачиваются политические баталии вокруг предполагаемого отравлениия Алексея Навального и искусственно привязанного к нему строительства газопровода «Северный поток 2».

«Если в ближайшие дни российские официальные лица не помогут прояснить, что же произошло (с Навальным),- сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас читателям газеты Bild в воскресенье,- то мы будем вынуждены обсудить ответ на это происшествие с нашими союзниками».

Активность Германии в истории с Навальным объясняется просто – она произошла в те полгода, когда Берлин на ротационной основе возглавляет Европейский Совет. Во внешнеполитическом ведомстве Германии, по крайней мере, его глава занимает такую позицию, полагают, что несмотря на категорическое отрицание Москвы якобы имеются «несколько доказательств», что за этим делом стоит Россия.

Ряд авторитетных депутатов бундестага, например, Норберт Рётген и Фридрих Мерц, требуют от правительства Ангелы Меркель в ответ на предполагаемое отравление Навального остановить строительство газопровода «Северный поток 2». Однако Хайко Маас дал понять, что цена предполагаемого отравления не должна быть чрезмерно высокой.

«Надеюсь, русские не заставят нас менять нашу позицию по отношению к «Северному потоку 2»,- сказал он Bild.- Все, кто этого (прекращения строительства) требуют, должны понимать, к каким последствиям оно приведет. В проекте «Северный поток 2» участвуют более ста компаний из 12 стран Европы. Причем, почти половина – немецкие компании».

Главного немецкого дипломата поддерживает глава земли Саксония Михаэль Кречмер.

««Северный поток 2» должен быть закончен,- подчеркнул он тоже в воскресенье.- Мы зависим друг от друга. Нам нужно это сотрудничество».

Российская сторона, тем временем, проявляет полное спокойствие.

«Мы работаем над коммерческим проектом,- сообщил сайту EUobserver представитель российского консорциума, прокладывающего газопровод по дну Балтийского моря,- «Северный поток 2» не может участвовать в политических дебатах. Пять из шести ведущих компаний, финансирующих строительство «Северного потока 2», из Европы».

Общеевропейский комиссариат по международным делам сейчас разрабатывает санкции в отношении России за предполагаемое отравление Алексея Навального. Два года назад, когда Москву обвинили в предполагаемом отравлении тем же «Новичком» отца и дочь Скрипалей, из европейских стран были высланы десятки российских дипломатов.

Несмотря на предполагаемое наличие одного и того же отравляющего вещества, эти дела отличаются друг друга хотя бы тем, что первое произошло на территории западного государства, а второе – в России. Это обстоятельство позволяет говорить, что и санкции, если их введут, будут менее сильными, чем в 2018 году.

Скорее всего, будут приняты санкции, аналогичные санкциям, принимаемым ЕС за нарушение запрета на распространение химического оружия. Это значит, что Европа может запретить выдавать визы и заморозить счета лиц, участвовавших в предполагаемом отравлении Навального. Такие, например, санкции были введены тоже в 2018 году против четверых россиян, якобы пытавшихся взломать сайт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

«Германия попытается показать свою беспристрастность и будет обсуждать судьбу «Северного потока 2», но в конце заявит, что останавливать строительство газопровода сейчас уже слишком поздно,- пишет EUobserver, ссылаясь на неназванный источник во внешнеполитическом ведомстве Евросоюза.- Это значит, что мы (ЕС) вероятно запретим выдавать визы группе сотрудников ГРУ, которые и без этого не отдыхают в Евросоюзе и не имеют там банковских счетов».