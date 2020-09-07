Меркель рассматривает возможность введения санкций в отношении «Северного потока – 2»

Агентство Reuters со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта сообщает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Основанием для возможно введения санкций стало отравление (на факте чего настаивает немецкая сторона) Алексея Навального.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», - сказала Меркель.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.