Навальный вышел из комы

Немецкая клиника «Шарите» сообщила, что Алексея Навального вывели из искусственной комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких ­– состояние его здоровья улучшилось.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». Она призвала российские власти дать ответы на вопросы вокруг ситуации с Навальным. «Есть серьезные вопросы, на которые только российское правительство может и должно дать ответы», - сказала Меркель. А официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за отравления Навального.