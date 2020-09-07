Саудовская Аравия снижает цены на нефть

По сообщению агентства Bloomberg, крупнейшая нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает цены на нефть всех сортов для азиатских и американских покупателей. По мнению аналитиков, Эр-Рияд пошел на данные шаги из-за колебания спроса в мире на сырье.

«Саудовская Аравия снизила цены на нефть с поставкой в октябре, что говорит о том, что крупнейший в мире экспортер видит колебания спроса на топливо на фоне новых вспышек коронавируса по всему миру», - пишет агентство.

Уточняется, что резко снижена отпускная цена на сорт нефти Arab Light. Для покупателей из Азии баррель стоит на $1,4 дешевле. Показатель, как известно, является ориентиром для установки стоимости цены на другие марки.

Помимо этого компания впервые, начиная с апреля текущего года, снизила цены для американских покупателей. В августе, напоминает СМИ, экспорт нефти из Саудовской Аравии в США «упал до самого низкого уровня за последние десятилетия».

Для справки

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco была основана в 1933 году, штаб-квартира располагается в Дахране. Под контролем компании находятся практически все нефтедобывающие мощности страны.