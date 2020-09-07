Немецкий политик предположил, кому выгодна ситуация с Навальным

Ситуации с блогером Алексеем Навальным может сыграть на руку противникам строительства газопровода «Северный поток-2», они же могут стать и предположительными виновниками болезни оппозиционера, считает депутат бундестага от Левой партии Грегор Гизи. Мнением он поделился в интервью с MDR Aktuell.

«Возможно, что это сделал противник газопровода в Германию», - рассказал Гизи в ходе беседы. Он уверен, что если последуют обвинения в случившимся в адрес Москвы, то отношения между Россией и Западом значительно обостряться, вплоть до отказа Германии от строительства трубопровода «Северный поток-2», чего и добиваются США.

Ранее предложение о бойкоте строительства «Северного потока-2» уже прозвучало в ходе выступления кандидата на пост главы правящей партии Германии Фридриха Мерца. Он уверен, что данный ответ должен последовать на предполагаемое отравление Навального, в котором Берлин обвиняет Москву. Данному предложению удивился глава Чехии Милош Земан. Он отметил, что договор между Россией и Германией по строительству трубопровода «Северный поток-2» существует давно, а два данных события, строительство и ситуация с Навальным, никак не связаны между собой.

Напомним, в начале сентября власти ФРГ заявили, что у госпитализированного двумя неделями ранее, Алексея Навального в организме найдены остатки вещества «Новичок». В этой связи канцлер Ангела Меркель потребовала от России незамедлительных объяснений о произошедшем, а также предупредила о возможности новых санкций.