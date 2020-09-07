Экономика Нидерландов получит помощь в размере 20 миллиардов евро

О планах по вливанию в экономику Нидерландов нескольких десятков миллиардов евро правительство Марка Рютте сообщило еще в прошлом году, за несколько месяцев до появления коронавируса Covid-19. Гаага надеется улучшить инфраструктуру королевства, расширить исследования и развитие, решить проблему стареющего населения и многое другое при помощи 20 млрд евро (24 млрд долларов), которые будут выделены экономике в течение пяти следующих лет. Деньги будет распределяться, говорится в заявлении Министерства экономики Нидерландов, через национальный инвестиционный Фонд.

Нидерланды вместе с Германией последние годы были ярым сторонником жесткой экономии и сокращения государственных расходов. Это решение свидетельствует о смене приоритетов в Гааге. Приход пандемии новой коронавирусной инфекции еще больше убедил голландских министров в его правильности.

Для смягчения последствий карантина кабинет Рютте помог нескольким крупным компаниям, включая Air France-KLM, пережить карантин. Власти также выделили на чрезвычайные меры поддержки населения и бизнеса в этом году 37 млрд евро.