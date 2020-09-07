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Обновлена мировая статистки по заболевшим COVID-19 на 7 сентября

Москва, 07.09.2020

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире число зараженных коронавирусом превысило 27 миллионов человек.

Уточняется, что к 5:30 утра по московскому времени в общей сложности на планете зафиксировано 27 002 224 случая заболевания. Число безвозвратных потерь достигло 882 053 человека, а количество выздоровевших - 18 054 711 человек.

На первом месте мирового антирейтинга по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжают оставаться США. В стране уже 6,4 млн случаев. На втором месте находится Индия с показателем 4,2 млн заболевших. На третьем месте стремительно растущая Бразилия, где за все время эпидемии выявлено уже 4,1 млн заболевших. Россия в списке стран по заболеваемости занимает четвертое место. Количество заболевших коронавирусом в стране достигло 1 022 228 случаев.

Ранее американский президент Дональд Трамп, комментируя возможности российской вакцины от коронавируса, заявил, что уверен в российском препарате, но, по его словам, мировым стандартом станет именно аналогичный американский препарат.

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