Под знаком непрофессиональных

Структура расходов на время резко поменялась

Пандемия оказала гораздо большее влияние на умы россиян, чем предыдущие кризисы. Если раньше люди просто начинали экономить, чтобы пережить кризис текущий, то в этом году появилась явная тяга к накопительству. Причем делать это люди предпочитают по-разному.

По данным консалтингово-аудиторской компании FinExpertiza, в среднем россияне сократили потребительские расходы на 11570 рублей за полгода. А где-то сокращение гораздо больше: в Москве —на 41,1 тыс. рублей.

Трудно поверить, кстати. Ведь в иных местах на такие деньги люди минимум месяц живут и еще откладывают. Но в столице действительно большой средний доход. По данным на начало года, средняя зарплата в Москве составляла 88,9 тысячи рублей, сообщал Мосгорстат в феврале данные за январь. Это было на 12,1% больше, чем в январе 2019 года.

Но нельзя сказать, что люди перестали тратить деньги, потому что они кончились. Доходы москвичей, по данным упомянутых аудиторов, снизились лишь на 0,9%.

Изменились траты. Довольно многим удалось снизить расходы из-за перехода на удаленную работу (минус расходы на проезд, питание на работе и пр.). Закрытые кафе, рестораны, кинотеатры и развлекательные центры тоже способствовали сохранности средств в кошельках. А некоторые в таких условиях решили, к тому же, не обновлять гардероб, отказаться от других, внезапно ставших не важными покупок.

При этом, по данным консалтинго-аудиторской компании, далеко не во всех регионах наблюдалось падение доходов граждан. В целом по стране падение составило 3,1%. Но если отбросить «среднюю температуру по больнице» и разбирать частные случаи, оказывается, что в четверти субъектов РФ зарабатывать люди стали больше.

В ЯНАО планка поднялась на 7,8%, на Чукотке – на 6,2%, на Алтае – на 3,1%. В пятерку лидеров вошли также Камчатка (+2,8%) и Санкт-Петербург (+2,7%).

В общем, за шесть месяцев этого года общий объем неизрасходованных россиянами средств вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,6 раза, достигнув 2,15 трлн рублей. На сбережения граждане направили в этом году 7,6% доходов, тогда как годом ранее показатель составлял лишь 1,6%.

«…Люди стали откладывать свободные деньги на черный день, что стало адаптивной реакцией части населения на коронакризис», — комментирует ситуацию президент FinExpertiza Елена Трубникова, отмечая, что говорить о тотальном накопительстве при этом нельзя – лишние деньги есть далеко не у всех и «большая часть накоплений традиционно сосредоточена в руках наиболее обеспеченной части населения».

От ковида к биржевой лихорадке

Судя по статистике Московской биржи, все больше людей подходят к вопросу о накоплениях по-новому. Как писал ранее «Эксперт-онлайн», только в августе брокерские счета на этой торговой площадке открыли 515,5 тысяч человек, что стало месячным максимумом за всю историю биржевых торгов в Москве.

«По данным Московской биржи, количество физических лиц, имеющих брокерские счета, на конец августа 2020 года достигло 6,2 млн человек, это говорит о росте на 63% за полгода. Разумеется, эти граждане стали клиентами брокерских компаний», — отмечает старший директор НРА Юрий Ногин.

Доля частных инвесторов в операциях на бирже уверенно растет: если в прошлом году в торгах акциями она составляла 34%, то в этом – 46%. В общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 17% (среднее в 2020 году – 12%), на спот-рынке валюты – 13%, на срочном рынке – 41%.

«Такой стремительный рост частных средств на фондовом рынке – следствие снижения процентных ставок по депозитам в банках, популяризация биржевых инструментов для преумножения капиталов, а также целенаправленная политики ЦБ РФ по привлечению частных инвесторов», – поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Кроме того, как отмечает Юрий Ногин, интерес инвесторов к вложениям в рисковые инструменты подстегнуло быстрое восстановление рынка акций с моментов острой фазы пандемии COVID-19. «Еще один драйвер — рост рынка драгоценных металлов и недвижимости, где для частных инвесторов покупка соответствующих паев ПИФ является одной из немногих возможностью участия в нем», — добавляет эксперт.

Впрочем, по словам главы Григория Седова из ИК «Ренессанс Капитал», руку к биржевому буму приложили также розничные банки и брокерские компании: они активно взялись за то, чтобы двигать инструменты фондового рынка «в массы». Реклама сделала свое дело, раздув показатели.

«Любопытно, что так называемых активных клиентов на бирже почти в 6.5 раз меньше, чем их общее количество (979 тыс. чел против 6,26 млн). Я бы связал это с тем, что многие, например, по рекомендации советника покупают 1-2 долговые бумаги, получают купоны и реально не следят за рынком. Плюс некоторые игроки проводили маркетинговые акции для клиентов из серии «открой брокерский счет – получи одну акцию бесплатно», такие счета могут просто открываться заодно с другой услугой банка и оставаться невостребованными», — поясняет Седов.

При этом раскрутка «продвинутого накопления» проходит еще и при косвенной поддержке государства, предлагающего не просто инвестировать средства, но еще и получать налоговые вычеты. «Копи и при этом возвращай налоги», – эта идея оказалась настолько заманчивой, что с января по август этого года индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) открыли более миллиона человек. Совокупное количество ИИС превысило, по данным Мосбиржи, отметку в 2,7 млн.

Львиная доля таких счетов была открыта клиентами Сбербанка (1,3 млн). В тройку лидеров также вошли Тинькофф Банк (441,4 тыс. ИИС) и Банк ВТБ (434,6 тыс. ИИС).

Лидерами среди брокерских компаний по количеству клиентов, открывших индивидуальные инвестиционные счета, стали БКС (135,3 тыс. счетов), «Открытие Брокер» (98 тыс. счетов), ФИНАМ (69,4 тыс. счетов). Среди управляющих компаний наибольшее количество ИИС открыто клиентами УК «Сбербанк Управление Активами» (182,6 тыс. счетов), УК «Открытие» (31,3 тыс. счетов) и Группы УК «РЕГИОН» (30,3 тыс. счетов).

У ПИФов рекорд среди непрофессионалов

По словам Артема Деева, наиболее популярными инструментами среди частных инвесторов являются БПИФы и ETF. В августе объем сделок по ним составил 32 млрд рублей, тогда как в июле – более 22,6 млрд. Инвесторам доступны 44 биржевых фонда: 29 БПИФов и 15 ETF.

«Особенно для непрофессиональных это всегда самый простой способ получить экспозицию на рынок. С фондами также хорошо сочетаются возможности получать налоговый вычет при долгосрочных инвестициях», — поясняет такую популярность фондов Григорий Седов.

Как добавляет Юрий Ногин, приток средств в ПИФы в августе превысил 19 миллиардов рублей, что, как отмечает эксперт, стало своеобразным рекордом для российского фондового рынка.

По оценке портала InvestFunds, лидерами по доходности в августе стали фонды, инвестирующие в технологический сектор. Первое место занял «Фридом – Лидеры технологий» с приростом в 16,97%, на втором – «Райффайзен – информационные технологии» (+13,54%), на третьем – «Альфа-Капитал Технологии» (13,18%).

При этом наиболее привлекательными для инвесторов остаются облигационные фонды. На первом месте оказался «ВТБ – Фонд казначейский», привлекший 1,982 млрд рублей, на втором – «Альфа-Капитал Еврооблигации» (1,479 млрд рублей), на третьем – «Сбербанк Денежный» с показателем в 1,398 млрд рублей. (См. также: Ускользающий капитал).

Запретный продукт

Естественно, биржевые продукты – не единственное направление для инвестирования средств. Некоторые россияне все же положили деньги «под матрас». Другие решили воспользоваться кризисной господдержкой и обзавестись инвестиционным жильем. Кто-то даже водку ящиками закупал, в качестве универсальной валюты на случай апокалипсиса.

Однако полет фантазии новоявленных инвесторов все-таки не бесконечен. И в перспективе может быть получить дополнительные ограничения. Речь идет о криптовалютах, рынок которых в нашей стране и без того находится в начальной стадии.

Но даже в зачаточном состоянии он вызывает беспокойство Минфина. Как сообщает РБК, ведомство предлагает ввести запрет на любые сделки с «криптой», кроме трех случаев: наследования, банкротства и исполнительного производства. Если к финансистам С ИльинкИ, 9 прислушаются коллеги по кабмину, а потом и законодатели, то от криптовалюты побегут. Минфин скуп, но там не поскупились на возможные наказания: административная и уголовная ответственность, до 100 тысяч штрафа или срок до 7 лет.

Контролировать цифровые активы государство не может, никакой выгоды госказне от них нет, отсюда, очевидно, и такие суровые задумки. «Использование внутренних ресурсов (накоплений граждан) в финансовой сфере – это источник доходов государства. Крипта в виду своей специфики не может использоваться государством таким образом, поэтому предлагаются довольно жесткие регулирующие решения», — поясняет генеральный директор криптовалютного необанка Chatex Майкл Росс-Джонсон.

Однако участники рынка надеются на то, что государство все-таки не будет рубить с плеча: ведь речь идет не только о налоговых сборах, но и о возможности построения бизнесов в России на основе открытого блокчейна и оборота цифровых денег в стране. А для смелых инвесторов это – потеря возможности вкладывать средства в интересные с их точки зрения проекты.

Но водку, мы же помним, тоже не так-то давно запрещали. А теперь это — объект инвестиций. А расскажи кому в то время, что граждане свободной России будут покупать акции на бирже…