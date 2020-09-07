Синоптики рассказали о необычных погодных аномалиях на этой неделе

На наступившей неделе россиян ждут необычные погодные аномалии от летней жары до весенних наводнений, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жителей Архангельской области, Республики Коми, Ненецкого и в Ямало-Ненецкого автономных округов на азиатской части страны порадует летнее тепло с непривычно высокими дневными температурами воздуха для первой декады сентября. Днем воздух в этих областях будет прогреваться до 20 градусов тепла. По словам метеоролога, «данный выброс тепла совершенно необычен для начала осени в этих регионах».

Аномально похолодает на юге Западной Сибири - в Омске, Томске, Новосибирске. Здесь ночные температуры будут опускаться до отметок +3+5, а днем воздух прогреется до +13 +15 градусов. Такая погода продержится в регионе до конца недели. Весна и лето в Западной Сибири оказались аномально теплыми, и осенью природа старается восстановить «справедливость», считает Вильфанд.

В Приморье ожидается подъем уровня воды рек, сложная ситуация сложилась с наводнениями из-за тайфунов, которые хозяйничали в регионе на прошлой неделе. Очередной тайфун грозит «вылить» на Приморье новую порцию дождей, что приведет к возникновению волн на побережье до трех-четырех метров высотой.

В Москве понедельник станет последним теплым днем на этой неделе, со вторника погода начнет меняться в сторону похолодания. Москвичей ожидает понижение температуры на шесть-семь градусов, что все равно - выше климатической нормы. 8 сентября днем воздух прогреется до +19. Со среды начнется постепенное понижение температуры примерно на один градус в день.