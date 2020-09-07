Попова назвала долю переболевших COVID-19 россиян

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России в зависимости от региона от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу нового типа, пишет «Российская газета». Новость прозвучала на XII Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням, который открылся сегодня 7 сентября. Исследование на иммунитет к COVID-19 ведомство проводит, начиная с июня текущего года.

Помимо этого, по словам чиновницы, 3 сентября стартовало исследование в регионах РФ на наличие коронавируса в воде и пище. Она сообщила, что исследование циркуляции вируса в окружающей среде используется методика, разработанная научным центром «Вектор». В ходе исследования берутся пробы воды и сточных вод, а также пищевых продуктов на коронавирусную инфекцию.

«Исследование началось в семи субъектах, а с 3 сентября все регионы России проводят эти исследования», - сообщила Попова.

Ранее сообщалось, что в России 7 сентября выявлено 5 185 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. На выходных было выявлено 5 205 случаев в субботу, 5 сентября и 5 195 в воскресенье, 6 сентября. Число безвозвратных потерь за сутки составляет 51 случай, 2 328 пациентов выписаны. В общей сложности в России за все время эпидемии зафиксировано 1 030 690 случаев коронавирусной инфекции, умерли 17 871, 843 277 человек вылечились. Под наблюдением врачей остаются 169 542 человека.