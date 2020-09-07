Россияне полюбили рубль

Согласно данным банка «Русский стандарт», россияне в традиционном для отпусков августе чаще продавали доллары и евро, чем покупали, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в кредитной организации. «Статистика банка «Русский стандарт» показала, что в августе клиенты чаще продавали валюту, чем покупали. Этот тренд наблюдался практически все восемь месяцев текущего года и лишь в январе и феврале иностранную валюту чаще покупали, чем продавали», - цитирует агентство пресс-службу банка.

Там объясняют это постепенно растущим курсом доллара и евро в начале года. Клиенты старались успеть приобрести валюту зимой особенно на фоне тревожных новостей о коронавирусе, а потом постепенно продавали ее по мере необходимости.

Кстати, отмечают в банке, спрос на американский доллар у россиян превышает евро уже не первый год. Так, в августе общее количество валютообменных операций с долларами на 85% выше, чем с евро. Средний чек одной покупки доллара составил 109 565 руб., евро - 101 006 руб. При этом в августе средний чек валютообменных операций вырос. (См. также: Валюты на рынке станет значительно меньше).

Действия участников рынка оказались вполне рациональными, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. Согласно статистике, активные покупки шли в основном в начале года. На тот момент рубль по отношению к доллару торговался в диапазоне 60,80 – 67,60. Это был приемлемый курс покупки валюты. В следующий месяц произошел резкий рост курса валюты на фоне пандемии коронавируса, а затем его постепенное снижение. Доллар поднялся выше 80.

Важно учитывать, считает аналитик, что одновременно были закрыты границы, введен режим самоизоляции, а также взлетела инфляция, поэтому граждане начали постепенно продавать валюту, которую откладывали на отпуск или приобретали с целью заработка на перепродаже. Впоследствии часть этих накоплений пошли на поддержание текущего уровня жизни из-за того, что люди потеряли часть заработной платы, а то и работу. Сейчас валюта снова начала расти, а значит, есть возможностью реализовать валюту, закупленную еще в начале года, а также, которую приобретали в конце весны - начале лета.

Рубль остается заложником скандала с Навальным, а также протестов в Белоруссии, констатирует Иван Капустянский. Это геополитические факторы, на которых рубль может значительно снизиться, но затем также быстро укрепиться. Поэтому если нет четкой стратегии покупки валюты, учитывающей взлеты волатильности, то не стоит покупать доллары и евро по текущему курсу. Стоит дождаться укрепления рубля и после приобретать иностранную валюту, советует эксперт.

Возможно для кого-то «заначки» в виде евро и долларов, говорит председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, служили некой страховкой на черный день. Он и наступил на фоне роста безработицы до восьмилетнего максимума в 6,2% и падением реальных располагаемых доходов населения, которое согласно предыдущим оценкам ВШЭ, по итогам года составит 6,5%.

О неблагоприятных тенденциях говорит рост просроченной задолженности по розничным кредитам в июле на 2,5% против среднемесячных значений в первом полугодии этого года в 0,3%, отмечает эксперт.

Достижение в последние дни курсами ведущих валют новых годовых максимумов могло стать дополнительным стимулов для перехода в рубли, считает он. К примеру, курс евро поднялся к психологическому рубежу в 90 руб., который ранее дважды в 2015 и в 2016 году становился среднесрочной вершиной.

С другой стороны он отмечает, что по данным Банка России по последним данным в июне этого года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту увеличился на 36% до $1,6 млрд. Эта тенденция была характерна и для предыдущих лет в отношении мая-июня (во второй половине лета это проявлялось далеко не всегда), в этом же году, говорит эксперт, из-за пандемии COVID-19 сезон отпусков был смещен с привычных для многих дат, что и стало причиной этого явления.