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Стало известно, как россияне относятся к Лукашенко

Москва, 07.09.2020

Более 50% граждан России, которые приняли участие в опросе Фонда «Общественное мнение», поддержали президента Белоруссии Александра Лукашенко и его действия во время протестов в стране, пишут «Ведомости». Уточняется, что в опросе приняла участие более тысячи россиян.

О протестах в Белоруссии осведомлены 86% респондентов, из которых 46% выступили за белорусского президента. 24% опрошенных либо были готовы поддержать оппозицию, либо держались нейтрально.

Еще 47% опрошенных негативно высказались в отношении забастовок на белорусских предприятиях. 29% респондентов положительно оценивают действия белорусских силовиков.

Согласно другому опросу, проведенному в конце июля ВЦИОМ, положительно к белорусскому лидеру относилось 52% россиян, 35%  - безразлично, 9% испытывали отрицательные чувства. Среди респондентов, которые поддерживали Лукашенко накануне выборов, 34% выражали уважение, 18% — симпатию, 14% —доверие. Среди противников белорусского президента 7% испытывали к нему недоверие, 5% - разочарование. Среди нейтральных чувств — 22% безразличного отношения.

 

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