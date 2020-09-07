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В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом

Москва, 07.09.2020
  • В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых заболевших коронавирусом

ТАСС

В России за истекшие сутки зафиксирован прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в 5 185 случаев в 84 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба. На выходных было выявлено 5 205 случаев в субботу, 5 сентября и 5 195 в воскресенье, 6 сентября. Число безвозвратных потерь за сутки составляет 51 случай, 2 328 пациентов выписаны. В общей сложности в России за все время эпидемии зафиксировано 1 030 690 случаев коронавирусной инфекции. Число летальных исходов достигло 17 871, 843 277 человек вылечились. Под наблюдением врачей остаются 169 542 человека.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 690 новых диагнозов, умерли 14 человек, 882 пациента выписаны из больниц. На втором месте по числу заболевших расположился Санкт-Петербург (+196), на третьем – Московская область (+166). В пятерке - Ростовская область и Нижегородская область. В регионах по 151 новому случаю. В десятке – Свердловская область (+125), Ставропольский край (+124), Воронежская область (+109) и Краснодарский край (+106). Далее следуют Самарская область (+102) и Саратовская область (+101). В остальных регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Ранее сообщалось, что на первом месте мирового антирейтинга по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжают оставаться США. В стране уже 6,4 млн случаев. На втором месте находится Индия с показателем 4,2 млн заболевших. На третьем месте стремительно растущая Бразилия, где за все время эпидемии выявлено уже 4,1 млн заболевших. Россия в списке стран по заболеваемости занимает четвертое место. 

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