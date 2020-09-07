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Новая ценовая война на рынке нефти: очередной удар по сланцевикам или ответ на вторую волну коронавируса?

Москва, 07.09.2020
#Нефть
#Экономика
  • Новая ценовая война на рынке нефти: очередной удар по сланцевикам или ответ на вторую волну коронавируса?

AP/TASS

На рынке нефти появляются признаки новой ценовой войны. Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже второй месяц подряд понижает отпускные цены на нефть.

На днях были опубликованы цены с поставкой в октябре. Снижение снова коснулось ключевого рынка – Азии, при этом впервые с апреля цены были снижены и для США. Нельзя не отметить, что в августе объем поставок из Саудовской Аравии в Штаты сократился до минимума за десять лет.

Можно ли считать такую политику началом новой ценовой войны, или же у саудитов есть другие причины?

Некоторые эксперты считают, что есть признаки замедления спроса на фоне роста числа заражений коронавирусом.

Такая точка зрения довольно спорная. Сам по себе коронавирус не так сильно влиял и влияет на экономику – на ней негативно сказались действия властей, точнее – введение карантина.

Сейчас же, несмотря на факт роста заболеваний, мировая экономика пытается наверстать упущенное и восстановиться. Наглядным подтверждением может служить свежий отчет по рынку труда США, вышедший в минувшую пятницу. Цифры оказались очень сильными – в августе было создано 1,371 миллиона рабочих мест.

 Так что прямую параллель между количество заболевших и состоянием экономики проводить здесь вряд ли стоит.

Кроме того, мы видим, что страны постепенно открывают границы, а значит, авиасообщение растет, хотя, стоит признать, некоторые страны проводят повторное закрытие границ, например, Венгрия. Так или иначе, в целом тренд скорее позитивный, чем негативный.

Так или иначе, решение Саудовской Аравии о снижении отпускных цен совпало с падением нефтяных котировок. Только с начала сентября стоимость барреля североморской смеси Brent снизилась почти на 8% и в понедельник утром опускалась до 41,6 долларов.

Фактически сейчас на рынке нефти наблюдается обвал, и это на фоне резкого сокращения добычи в США на фоне ураганов.

Вполне возможно, саудиты решили начать игру на понижение из-за того, что американские сланцевики начали подавать признаки оживления. Последние две недели наблюдается рост числа активных буровых установок. И хотя прирост незначительный, тем не менее за последние месяцы наблюдалось только снижение и сейчас число буровых на 75% ниже прошлогодних значений.

Нельзя исключать, что Саудовская Аравия, а вместе с ней и Россия, постараются довести игру до конца и удерживать нефтяные цены на низком уровне как можно дольше.

По мнению многих аналитиков главная цель ОПЕК+ сейчас заключается не только в поддержании цен на приемлемом уровне, но и на полном устранении конкурентов в лице сланцевого сектора.

Действительно, последние несколько лет показали, что сланцевики обладают потрясающей гибкостью и способны очень быстро как сворачивать добычу, так и возобновлять ее.

Однако сейчас много изменилось – в первую очередь финансовые условия для компаний сектора.

Если раньше они имели возможность занимать по крайне низким ставкам, то сейчас банки позакрывали лимиты, а на рынке занимать стало крайне проблематично.

Многие компании сектора уже подали заявление о банкротстве, в США, правда, это называется несколько иначе – иск по защите от кредиторов. В итоге компания проводит реструктуризацию и может вернуться, но уже в ином виде.

По оценкам OilPrice.com подавляющее большинство этих компаний не смогут вернуться к разумному уровню капитальных вложений и активности до завершения реструктуризации долга, что обычно занимает от шести до 12 месяцев.

Стоит также добавить, что и для самой Саудовской Аравии, и для России, да и для других нефтедобывающих стран низкие цены на нефть являются серьезной проблемой. Бюджеты всех стран остаются дефицитными, к тому же, не стоит забывать, что помимо цен резко сократились и объемы экспорта “черного золота”. Но, как и любая война, война за рынок требует определенных жертв.

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