В Белоруссии неизвестными похищена лидер оппозиции

В Минске неизвестные в гражданской одежде схватили и затолкали в микроавтобус члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Об этом сообщает издание TUT.BY и ряд оппозиционных телеграм-каналов. После отъезда из Белоруссии кандидата в президенты Светланы Тихановской и других членов ее избирательного штаба, Колесникова выполняла роль неформального лидера уличных белорусских протестов. Она лично участвовала во всех мирных шествиях в столице, которые проходят каждое воскресенье с момента проведения президентских выборов. Колесникова была сторонником исключительно мирных форм протеста – они лично уговаривала протестующих не приближаться к силовикам.

Вчера, 6 сентября 2020 года в Минске прошли очередные акции протеста, в которых приняло участие около ста тысяч человек. В отличие от предыдущих двух недель, силовики не только перекрывали улицы и площади, куда двигались протестующие, но и возобновили массовые задержания и избиения демонстрантов, в которых принимали участие лица в гражданской одежде.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.