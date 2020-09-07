В Белоруссии стремительно тают валютные резервы

Международные резервы Белоруссии за август сократились на 1,4 млдр долларов США, сообщает Национальный банк республики. Резервы, составлявшие на 1 августа 2020 года 8,858 млрд долларов, сократились до 7,458 млрд по состоянию на 1 сентября. При этом в иностранной валюте хранится только 3,2 млрд долларов, а в золоте на 3,1 млрд долларов, специальные права заимствования МВФ – 526 млн долларов и на 617 млн долларов «прочих активов».

За последний месяц курс белорусского рубля по отношению к доллару снизила с 2,45 руб до 2,65 руб за доллар США. Снижению курса национальной валюты способствуют как экономические проблемы в республике, так и политическая нестабильность.

После проведения президентских выборов, состоявшихся 9 августа этого года, В Белоруссии начались массовые акции протеста. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.