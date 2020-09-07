В Кремле прокомментировали публикацию об обладателях «золотых паспортов» Кипра

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не готовы принять на веру данные из публикации кипрского издания Politis о россиянах, которые получили «золотые паспорта» республики. Он считает, что данная информация нуждается в проверке, поскольку не является официальным сообщением властей Кипра.

«Это газетная публикация - мы не может расценивать ее как факт», - заявил чиновник. Он напомнил, что в России существуют спецподразделения, занимающиеся проверкой соблюдения соответствующих законных ограничений. При этом, по его словам, не все служащие в госкорпорациях «подпадают под те ограничения, которые действуют в законе о государственной службе».

Напомним, 7 сентября кипрское издание Politis опубликовало список из 34 граждан России и Украины, получивших в период с 2008 по 2012 годы гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Ранее список был разослан президентом государства Никосом Анастасиадисом лидерам политических партий.

В списке, в частности, фигурирует первый замруководителя «ВЭБ.РФ» Михаил Кузовлев, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.