В МИД Великобритании вызван российский посол

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что его ведомство вызвало посла России в Великобритании, чтобы «выразить глубокую озабоченность по поводу отравления Алексея Навального. «Совершенно неприемлемо то, что было применено запрещенное химическое оружие, и Россия должна провести полное и прозрачное расследование», – написал Рааб в своем твиттере.

Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа был доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения.