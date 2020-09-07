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Volkswagen намерен в скором будущем обойти Tesla

Москва, 07.09.2020
#Авто
#Экономика
  • Volkswagen намерен в скором будущем обойти Tesla

dpa/picture-alliance

Крупнейшему немецкому автопроизводителю не дают покоя лавры Илона Маска и его Tesla. Volkswagen AG собирается превзойти мирового лидера в производстве электромобилей. Причем, не только в количестве выпускаемых автомобилей, работающих на электричестве, но и в разработке программного обеспечения для них. О далеко идущих планах VW рассказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag председатель правления Volkswagen AG Бернд Остерлох.

«Если Tesla построит три завода, где могут быть собраны от 300 до 500 тысяч машин, то мы говорим о количестве, колеблющемся от 900 тысяч до 1,5 миллиона,- сообщил Бернд Оверлох.- Модульная платформа электрического привода (MEB) дает VW огромное преимущество, потому что на ней можно делать любой наш автомобиль любой марки».

Задачу перегнать Tesla по количеству выпускаемых электромобилей VW выполнит в 2023 году, а может, и раньше, считает руководитель компании.

Бернд Остерлох также надеется, что отделение Audi Artemis догонит Tesla в сфере высоких технологий. Председатель правления Volkswagen считает, что создание Car Software Organization, где собирается все программное обеспечение автопроизводителей, было шагом в правильном направлении.  

«Их преимущество заключается в том, что они уже установили свое программное обеспечение на машины и собирают данные,- объяснил он.- Но если мы поставим нашу систему на наши машины, то у нас за короткое время резко вырастет объем данных».

Немецкий автопроизводитель заявил в 2018 году о намерении вложить в разработку и выпуск электромобилей до 2023 года 44 млрд евро и поставил перед собой цель – выпускать в 2025 г. более 50 моделей автомобилей, полностью работающих на электроэнергии.

Несмотря на то, что электромобили легче собирать и для этого требуется меньше рабочих, Бернд Оверлох исключил переход на четырехдневную рабочую неделю. Эту идею в августе предложил крупнейший в Германии профсоюз IG Metall, в котором состоят св. 2,3 млн человек, для того, чтобы сохранить рабочие места в отрасли. У VW есть свой план по сокращению расходов, согласно которому численность рабочих в компании сократится на 7 тыс. человек за счет раннего выхода на пенсию представителей административного аппарата в штаб-квартире в Вольфсбурге. Оверлох считает, что этого будет достаточно для того, чтобы преодолеть последствия коронавирусной пандемии и решить другие проблемы.

«Мы сейчас не говорим об уменьшении количества рабочих часов,- объяснял он.- С Golf мы в июне и июле прошлого года ввели дополнительные смены. На повестке дня у нас сейчас не стоит четырехдневная рабочая неделя».

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