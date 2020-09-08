Apple определилась с датой презентации нового iPhone

Компания Apple назначила на 15 сентября презентацию своих новых продуктов, в том числе и смартфона iPhone 12. По неподтвержденной информации стоимость нового телефона будет начинаться с 699 долларов США.

Ранее финансовый директор Apple Лука Маэстри прогнозировал перенос презентации новых продуктов компании на октябрь этого года в связи пандемией коронавируса.

В августе этого года капитализация Apple превысила 2 триллиона долларов (став самой дорогой компанией за всю историю американского фондового рынка), увеличившись за последние два года ровно в два раза. Около 80% прибыли компании Apple приносят смартфоны iPhone.