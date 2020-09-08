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Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Москва, 08.09.2020
#Экономика
  • Bloomberg: экономика России в условиях пандемии чувствует себя лучше, чем многие опасались

Антон Новодережкин/ТАСС

На прошлой неделе Россия стала четвертой страной в мире, в которой было зафиксировано свыше миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Тем не менее, считает Bloomberg, ее экономика прошла пандемию лучше экономик большинства развивающихся стран. Причем, по мнению экономистов, экономические показатели РФ могут еще больше улучшиться.

«Когда началась пандемия,- объясняет главный экономист Renaissance Capital Софья Донец,- Россия находилась в довольно неплохой форме: низкая инфляция, низкая безработица, стабильный банковский сектор и огромные (финансовые) резервы. Если не будет дополнительных потрясений, то российскую экономику в этом году будет ждать волна положительных прогнозов».

Кстати, Renaissance выдает один из наиболее оптимистичных прогнозов состояния экономики России. В этом году компания, к примеру, прогнозирует спад в ней в 3,3%, а в следующем – рост на 3,8%. При этом даже текущий прогноз Bloomberg, предсказывающей российской экономике в 2020 г. спад в 4,8; вдвое лучше первоначального прогноза правительства РФ.

Кремль, к слову, уже вовсю хвалит работу правительства во время пандемии. Максим Орешкин, например, говорит, что ключевые показатели – безработица, например, вернутся к докризисному уровню уже в следующем году. Россия, считает МВФ, даже должна выполнить наконец давнюю задачу руководства страны – стать пятой экономикой планеты по паритету покупательной способности. Правда, считают экономисты Фонда, уже в следующем году Германия должна вернуться в первую пятерку ведущих экономик планеты.

После введения огромного количества всевозможных санкций в 2014 году российская экономика стала намного меньше зависеть от  внешних потоков капитала. Это привело к резкому ослаблению уязвимости ее перед потрясениями типа пандемии, отмечает издание.

Наверняка сыграло свою роль и то обстоятельство, что доля сектора оказания услуг и малого бизнеса в российской экономике, наиболее пострадавших от карантина, относительно мала по сравнению с большинством других стран.

Впрочем, некоторые экономисты считают, что восстановление экономики России от пандемии будет медленным, потому что правительство намерено закрыть программу помощи экономике и ужесточить в следующем году бюджетную политику. Например, по мнению экономистов банка ВЭБ, рост экономики до 2024 года не будет превышать 3%, т.е. будет ниже среднемирового.

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