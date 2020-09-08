Эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения

Как рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, самой надежной валютой для хранения сбережений в ближайшие несколько месяцев станет швейцарский франк, который сможет один из немногих сохранить стабильность на фоне мировых колебаний из-за коронавируса.

«Лучше всего за последние полгода себя показали европейские валюты стран, не входящих в еврозону: шведская крона, швейцарский франк и датская крона», - рассказал эксперт. Он добавил, что данные валюты с начала текущего года опередили евро в отношении роста к доллару США.

Если говорить о долгосрочной перспективе, то только «швейцарский франк может сохранить лидирующие позиции, так как он является одной из основных защитных валют», добавляет Бабин.

Спрос на другие европейские валюты, как и их котировки, скорее всего, снизится из-за экономических конфликтов США с другими странами, угрозы второй волны эпидемии коронавируса, а также проблемы в экономике стран ЕС, добавляет эксперт.

Бабин уверен, что доллар будет нестабилен «из-за ноябрьских выборов президента, которые вызывают внутриполитическую неопределенность, ультрамягкой монетарной политикой ФРС, а также гражданскими волнениями в стране».

Для россиян, которые еще не нашли альтернативу доллару, евро или рублю в плане хранения сбережений, основной проблемой являются обменные курсы в банках, которые разнятся с рыночными, продолжил аналитик.

Несмотря на это он уверен, что «при всем богатстве выбора разумное низкорискованное вложение возможно лишь в несколько защитных европейских валют, среди которых выделяется швейцарский франк».