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Курс доллара: рубль обвалился, но есть одно но

Москва, 08.09.2020
  • Курс доллара: рубль обвалился, но есть одно но

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в понедельник вырос на 34 копейки до 75,77 рубля, курс евро – на 31 копейку, до уровня 89,54 рубля.

Рубль оказался под сильным давлением на фоне снижения стоимости нефти марки Brent, а также геополитических рисков.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,48% — до 42,03 доллара за баррель.

В первой половине дня рубль обновил минимум с апреля против доллара, который подскакивал до 76,26 рубля, а против евро – с февраля 2016 года. Европейская валюта поднималась до 90,1 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,48% — до 42,03 доллара за баррель.

Рубль ускорил падение на новостях о том, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности увязать санкционный ответ РФ за отравление Алексея Навального с "Северным потоком-2". Эту идею затем поддержал президент США Дональд Трамп. Однако позже российская валюта перешла к росту после сообщений о том, что Алексей Навальный вышел из комы.

Впрочем, в этой мрачной картине есть одно но. Американские спекулянты, похоже, считают, что худшее для рубля уже позади и наращивают ставки на рост нацвалюты.

Так, спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) вновь увеличились на последней отчетной неделе после роста на 18,4% неделей ранее. Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль увеличилась на 13,8% (1 056) до 8 686 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 1 сентября. За последние 4 недели ставки на рост рубля увеличиваются в третий раз. Курс рубля за неделю до 1 августа вырос на 2,35%. Это был лучший результат среди 24 валют развивающихся рынков, остлеживаемых Bloomberg.

По мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, доллар продолжает движение выше 75 рублей, что может говорить в пользу продолжения ее роста, сообщает ПРАЙМ. Однако пока он не видит существенных фундаментальных факторов для этого. Удержание нефтью марки Brent позиций выше 40 долларов, скорее говорит в пользу возвращения доллара в диапазон 70-75 рублей, добавляет аналитик.

По мнению Георгия Ващенко из "Фридом Финанс", цена на нефть может краткосрочно падать ниже 40 долларов за баррель, порождая соответствующие отклики на валютном рынке. Но до конца третьего квартала наиболее вероятно, что нефть удержится преимущественно в диапазоне 42-47 долларов за баррель, а пара доллар-евро — в коридоре 73-77 рубля, полагает аналитик.

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