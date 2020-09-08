«METALLICA SHOW S&M» С СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

«Metallica Show S&M Tribute» с симфоническим оркестром — беспрецедентный проект, аналогов которому нет в России. Классика и современность сливаются в единое целое и предстают перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. Шоу получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и фанатов рок-музыки.

Недавний большой концертный тур по России, Беларуси, Франции и Чехии подтвердил и упрочил популярность проекта. Художественный руководитель проекта — главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виктор Бабарикин, известный своим долгосрочным сотрудничеством с симфоническим проектом группы «Scorpions». Под его управлением хиты группы «Metallica», среди которых «Nothing Else Matters», «Master of Puppets», «Enter Sandman» и другие, а также не вошедшие в первоисточник «The Unforgiven» и «Turn the page» исполнит симфонический оркестр Москвы «Русская филармония».

«Это высокопрофессиональное “фирменное” шоу является образцом чистой, техничной, яркой и мощной рок-музыки и я был очень рад принять участие в нем», — отметил в интервью ведущий гитарист группы «U.D.O.» Андрей Смирнов.

Каким будет новый, юбилейный концерт «Metallica Show S&M Tribute» зрители узнают 8 октября в Крокус Сити Холле. Все ранее приобретённые билеты действительны.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Билеты на концерт Metallica Show S&M Tribute можно купить в кассах Крокус Сити Холла, забронировать по телефону call-центра: 8 (499) 55 000 55, а также забронировать или купить онлайн на сайте по ссылке купить билеты.