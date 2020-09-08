В минтруде рассказали, как россияне будут отдыхать в 2021

Минтруд предлагает установить первые выходные 2021 года в период с 1 по 10 января, передает ТАСС, ссылаясь на ведомство. Для этого предлагается перенести выходные дни с учетом интересов организаций и различных категорий граждан.

«Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году», — рассказали в минтруде.

Согласно проекту нового графика выходных дней, в будущем году в январе предлагается отдыхать с 1 по 10 января. День защитника Отечества граждане смогут праздновать в случае принятия постановления с 21 по 23 февраля, а Международный женский день - с 6 по 8 марта.

В мае россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а день Конституции отпраздновать с 12 по 14 июня. День единства и согласия добавит россиянам сразу 4 выходных - с 4 по 7 ноября. Помимо этого в 2021 году впервые предлагается выходным днем сделать 31 декабря.