МКБ оптимизировал тарифы для МСБ

С 7 сентября в Московском кредитном банке меняются тарифы расчетно-кассового обслуживания (РКО) для клиентов малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предлагается 4 новых тарифа, которые учитывают все потребности бизнеса, исходя из их специфики.

Тариф «Легкий» рассчитан на начинающих предпринимателей. При небольшом количестве операций —до 6 платежей в месяц и переводы физлицам до 100 тыс. руб. в месяц — обслуживание будет бесплатным, а комиссия за операции взиматься не будет.

Тариф «Стартовый» рассчитан на предпринимателей, начинающих активную транзакционную деятельность. Этот тариф предусматривает плату за обслуживание в размере 1290 руб., но в тоже время увеличивается количество бесплатных операций, появляется процент на остаток средств на счете в банке.

Тарифы «Оптимальный» и «Бизнес» подойдут активно работающим компаниям, они включают в себя больше возможностей для бесплатных переводов (в том числе физическим лицам), снятия и внесения наличных.

Директор департамента МСБ МКБ Виктор Жидков предоставлено пресс-службой

Старые тарифы банка будут действовать до 1 октября. Действующие клиенты МКБ до этого времени могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий для себя тариф. Более подробно с пакетами РКО можно ознакомиться на сайте.

«Создание привлекательных тарифов для бизнеса – это мера поддержки предпринимателей, переживших непростой период ограничительных мер. Сейчас мы видим, что бизнес активно восстанавливается, хотя все еще нуждается в поддержке со стороны банков, и потому мы оптимизируем тарифы», - отметил директор департамента МСБ МКБ Виктор Жидков.