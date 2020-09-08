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МКБ организовал размещения более чем на 500 млрд рублей за 8 мес. 2020 г.

Москва, 08.09.2020

Московский кредитный банк (МКБ) подвел итоги по размещению облигационных займов для российских и международных эмитентов за 8 месяцев с начала 2020 года. С начала года банк успешно осуществил свыше 50 сделок по размещению на сумму более 500 млрд рублей.

Кроме того, в начале сентября МБК занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе в рэнкинге Cbonds, одно из ведущих финансовых информационных агентств.

Начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин img_16550.jpg предоставлено пресс-службой
Начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин
предоставлено пресс-службой

Помимо этого, МКБ занял лидирующие позиции сразу в нескольких рэнкингах. Как организатор выпусков структурных продуктов (3 место), организатор рыночных выпусков, без учета собственных выпусков (4 место), организатор всех выпусков (5 место), организатор без учета собственных выпусков (5 место).

«МКБ стабильно входит в ТОП-5 крупнейших организаторов облигационных займов и принимает участие в абсолютном большинстве рыночных размещений, занимая более 11% рынка. Регулярно публикуемые рэнкинги Cbonds подтверждают наши лидирующие позиции по ключевым направлениям данного бизнеса. Так, в сегменте «реальный сектор» МКБ является №1», - отметил начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин

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