Нефтяные страны призывают готовиться к худшим временам

По мнению аналитика агентства Bloomberg Джулиана Ли, нефтедобывающие страны должны готовиться к худшему сценарию в плане цен на нефть, а также спроса на сырье на мировых рынках.

"В ближайшее время не стоит ожидать роста цен на нефть, а также восстановление спроса на сырье на мировых рынках", - отметил Ли. Он считает основной причиной столь пессимистичного прогноза несоблюдение участниками соглашения ОПЕК+ своих обязательств по сокращению нефтедобычи.

Помимо этого на рынок продолжает влиять ситуация, связанная с пандемией коронавируса, из-за чего остаются невостребованными значительные объемы уже добытой нефти. Также мир не вышел на прежний уровень потребления нефти. В качестве примера Ли привел Индию, где, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на нефть упал на 20%. Схожая ситуация наблюдается и в США.

Остаются проблемы и в Китае, где несмотря на увеличение потребления, накоплены с весны и собственные запасы сырья, добавляет эксперт.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть показывают с начала недели отрицательную динамику, так цена на сорт Brent упала до $42 за баррель, за бочку WTI предлагают $39.