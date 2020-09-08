Риски для «Северного потока — 2» еще больше возросли

Защита Новака

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил накануне, что проект «Северный поток — 2» будет реализован. «Во-первых, это долгосрочный проект, мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны», — цитирует министра агентство «Прайм». В кулуарах финала конкурса «Лидеры России» он отвечал журналистам на вопросы о ситуации вокруг проекта, в том числе —о его актуальности на фоне падения спроса на газ.

«Природный газ остается в энергобалансе самых главных источников, доля его будет расти, даже несмотря на переход больше к возобновляемым источникам энергии. Мы все равно видим сохранение большого потенциала природного газа. Этот проект, он будет реализован. Да, есть определенные трудности, но тем не менее, он продолжается», — заявил он.

Последнее замечание министра включает в себя слишком очень многое. У проекта есть явные технологические трудности после того, как иностранные подрядчики отказались продолжать прокладку трубы в Балтийском море под угрозой санкций. Достройка трубопровода российскими судами все никак не начнется. Одновременно в умах стал возникать вопрос об экономической целесообразности достройки второй ветки «Потока». Цен на газ близки к минимумам, и есть упомянутые министром проблемы со спросом. Но именно в эти дни вопросы о судьбе «Северного потока — 2» возникают в связи со вновь выросшим политическим риском. А точнее говоря — санкционным.

Против газопровода выступил вчера президент США, заявив, что поддержал бы прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным и приведя други мотивы. «Мы защищаем Германию от России, а Германия платит миллиарды долларов России за энергоносители, и от 60% до 70% энергоносителей поступает ей из России, — передает ТАСС слова Дональда Трампа. — Я говорил об этом на протяжении многих лет, в то время как никто не упоминал об этом: о санкциях и обо всем том, что мы сделали для Украины, в то время как предыдущая администрация отправляла туда подушки, а мы — противотанковые средства», — цитирует Трампа ТАСС.

В Германии засомневались

В Германии, между тем, защищают свои прежние позиции, но уже начали колебаться. Министр экономики Германии Петер Альтмайер (Peter Altmaier), сообщает немецкий портал Dw.com, поставил под сомнение эффективность санкций в отношении России. В то же время он не исключил санкций в отношении Москвы в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального. «Исключение таких мер ослабило бы нашу позицию по отношению к России», — заявил Альтмайер.

До него такие заявления уже делали другие видные немецкие политики. 7 сентября не исключила введения нацеленных на "Северный поток — 2» санкций в отношении России сама канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Канцлер присоединилась к заявлению министра иностранных дел ФРГ, которое он сделал на выходных», цитирует Dw.com представителя правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Днем ранее глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) впервые увязал отравление Алексея Навального со строительством газопровода. «Я надеюсь, что россияне не вынудят нас изменить свою позицию по “Северному потоку — 2”, — заявил он, признав, что прекращение строительства трубопровода причинит ущерб немецким и европейским компаниям.

Как напоминает немецкий портал, по дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 км труб, но работы по прокладке труб по дну Балтийского моря приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков. Меры, вступившие в силу в декабре 2019 года, предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. Из-за этой угрозы швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте.

При внешнем благодушии

Говоря о технической стороне дела, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов указывает, что проблем больше, чем хотят замечать официальные лица. По-прежнему нет ясности, в состоянии ли единственное годное судно-трубопрокладчик «Академик Черский» завершить дело, начатое Allseas? Готова ли оказывать «Черскому» техническую помощь, без которой он не справится, баржа «Фортуна»? Есть ли у «Газпрома» достаточное количество специалистов для работы на этом проекте?

Кроме того, добавляет негатива и то, указывает Алексей Антонов, что окончательных сроков по вводу в эксплуатацию трубопровода российская сторона так и не определила. Сначала называли 4-й квартал этого года, потом осторожно передвинули сроки на первую половину 2021 года. Однако точности здесь не было и нет, и это вполне можно понять, учитывая все выше обозначенные обстоятельства, говорит он.

При этом он отмечает, что ситуация с оппозиционером Навальным серьезно осложнило положение России в мире, есть большой риск новых американских санкций, к которым Европа вполне может присоединиться. «Северный поток — 2» становится одной из главных тем для обсуждения и он наиболее уязвим в этой ситуации. Из вероятных перспектив по части санкций: это невозможность сертифицировать новую газотранспортную инфраструктуру проекта по европейским нормам, что в целом ставило бы крест на его дальнейшей работе; и не менее пагубная санкция – введение моратория на его работу на ближайшие два года.

Объективно Германия может пойти на такой шаг, это в целом не сделает ее уязвимой по части снабжения газом, считает Алексей Антонов, поскольку контрактные обязательства «Газпром» сможет выполнить за счет действующих газопроводов. Однако в случае ухода Меркель с поста канцлера есть большие риски, что новые правящие элиты могут сменить ранее дружелюбную риторику Германии в отношении «Газпрома» на более проамериканскую. А это делает еще более туманным будущее «Северного потока — 2» в Евросоюзе.

Газ - и без нас?

С точки зрения управляющего партнера EXANTЕ Алексей Кириенко, не стоит пренебрегать и собственно экономическими рисками. Германия может изменить свою точку зрения на «Северный поток — 2» не из-за усиления давления со стороны США, а в результате переоценки того, нужен ли Германии российский газ. Он замечает, что в поставках газа в Европу все чаще случаются провалы потребления: то рецессия, то зима аномально теплая, то локдаун.

Отмечая, что Германия наращивает потребление энергии вместе с ростом экономики, и остается локомотивом Европы по данному показателю, он считает, что новые объемы потребления все больше черпаются из возобновляемых источников энергии, позволяя стране не только не наращивать импорт газа из России, но и структурно отказываться от угольной и атомной энергии.

Таким образом, говорит аналитик, даже в случае запуска СП-2 проходящие по нему объёмы могут оказаться намного меньше плановых. Кроме того, нельзя исключать, что Германия может настаивать на дальнейших уступках по цене или гибкости выбираемых объемов у «Газпрома». То есть «Северный поток — 2» — будет, но использоваться будет не по принципу take-or-pay, а для подстраховки.

Дополнительно тревожит тот факт, говорит Алексей Кириенко, что и другие крупные потребители «Газпрома» все чаще заявляют об обилии других доступных вариантов на газовом рынке. Это подрывает переговорные позиции российской газовой монополии в краткосрочной перспективе. Однако, замечает он, есть большие вопросы к тому, сможет ли Турция действительно отказаться от крупных поставок российского газа, когда экономика вернется к росту, а свои найденные месторождения еще не заработают.

Сможет ли Италия, которой отчаянно нужно реконструировать инфраструктуру, обойтись текущим объемом энергии? Сможет ли Германия и далее ускорять переход к энергии ветра и солнца? Безусловно, признает аналитик, у Европы остается американский сланцевый газ, но его стоимость значительно выше, а инфраструктуры еще нет.