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Новая дискуссия Иннопром онлайн затронет вопросы технологических вызовов цифровой транспортной инфраструктуры

Москва, 08.09.2020
  • Новая дискуссия Иннопром онлайн затронет вопросы технологических вызовов цифровой транспортной инфраструктуры

предоставлено пресс-службой

Тема онлайн сессии Иннопром 9 сентября, которая пройдет на универсальной промышленной платформе ИННОПРОМ: “Цифровая транспортная инфраструктура”. Генеральный партнер проекта Иннопром онлайн – Правительство Свердловской области.

Спикеры мероприятия:

  • Сергей Назаренко, главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗ
  • Борис Паньков, генеральный директор OMNICOMM
  • Сергей Казачков, партнер, руководитель практики по работе с транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ (Антон проработал, Настя решает)
  • Максим Борноволоков, генеральный директор компании МСТ
  • Денис Рудаков, IT-директор DPD
  • Иван Подколзин, старший консультант по индустриальным решениям – руководитель бренда SIMULIA в России и СНГ Dassault Systèmes
  • Андрей Ионин, главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ)

 

Модератором выступит Антон Атрашкин, директор деловой программы ИННОПРОМ.

Предметом обсуждения станут существующие технологии транспортной инфраструктуры, современные возможности и недостатки аппаратных и цифровых продуктов, взаимодействие государственных институтов, бизнеса и развития, международный и российский опыт в этой области и методы выстраивания эффективной модели совместной работы.

Просмотр онлайн трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель  фонда  "Сколково" Аркадий  Дворкович;  Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 13:30.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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