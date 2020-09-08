Российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

Российский препарат, созданный для лечения тяжелых поражений легких, оказался эффективен при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. В результате применения этого лекарства среди тяжелых больных удалось снизить смертность в пять раз, сообщают «Известия» со ссылкой на данные медиков Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.

Речь идет о препарате сурфактант-БЛ, который был получен российскими учеными из легких крупного рогатого скота. Лекарство представляет из себя жидкость, которая в ходе терапии выстилает альвеолы изнутри. Приставка БЛ расшифровывается как «бычье легкое». Издание сообщает, что в мире уже существует около 10 препаратов сурфактанта, которые создавались для помощи недоношенным детям, не самостоятельно дышать. Однако только препарат российских ученых разрешен к применению у взрослых.

Согласно мировой практике доля тяжелой формы коронавирусной инфекцией составляют около 5% от всех случаев, из них 80% пациентов умирают. Препарат помог снизить данный показатель до 14,3%.