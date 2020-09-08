Перенесены переговоры по урегулированию конфликта между Грецией и Турцией

Переговоры между турецкими и греческими делегациями, проведение которых планировалось начать 8 сентября в штаб-квартире НАТО, были отложены на два дня, до 10 сентября – сообщает информационное агентство Reuters. По информации Reuters, встреча была отложена по запросу военного комитета НАТО. Темой переговоров должн был стать конфликт между Турцией и Грецией в Средиземном море.

Турция уже более месяца ведет геологоразведочные работы рядом с греческими островами, заявляя о своих правах на их шельф. Турция начала наращивать военное присутствие в спорных водах, а Греция и поддерживающие ее Италия и Франция, в ответ провели совместные военные учения. Таким образом, ситуация приближалась к войне между странами-членами НАТО.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Греция и Турция согласились провести переговоры под эгидой альянса о спорных шельфах в Средиземном море.