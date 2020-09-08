Варшава усиливает давление на Германию по «Северному потоку-2»

Варшава, по словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, усиливает давление на Германию. Поляки хотят, чтобы Берлин остановил проект как ответ на предполагаемое отравление Алексея Навального. Причем, в Польше считают, по крайней мере, такого мнения придерживается глава польского правительства, что дело пустячное и что взвешивать все «за» и «против» в случае с «Северным потоком 2» не нужно, потому что все и так ясно.

Интервью для Bloomberg Television Моравецкий дал 7 сентября через несколько часов после того, как пресс-секретарь Ангелы Меркель заявил, что у нее появились сомнения в правильности позиции по отношению к проекту. Напомним, Ангела Меркель до истории с Навальным стояла за «Северный поток 2» горой несмотря на нападки и давление со всех сторон, включая однопартийцев.

«С учетом последних событий в Белоруссии, где Путин откровенно угрожает интервенцией, и того, что он сделал с Навальным, это (история с Навальным), наконец, должно разбудить Германию»,- заявил Моравецкий.

Россия, по глубокому убеждению польского премьера, должна быть осуждена, против нее необходимо ввести «очень сильные санкции».