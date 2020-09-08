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Пропавшие белорусские оппозиционеры нашлись на границе с Украиной

Москва, 08.09.2020

Сегодня утром, 8 сентября, Государственный пограничный комитет Белоруссии объявил, что члены Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже государственное агентство Белоруссии «Белта» сообщило, что Мария Колесникова «пыталась незаконно покинуть страну», и ее задержали на границе с Украиной.

Украинское информационное агентство «Интерфакс-Украина», в свою очередь, сообщило, что белорусские власти пытались насильственно выдворить Колесникову на территорию Украины. На украинском пункте пропуска Колесникова порвала свой паспорт, сделав невозможной ее депортацию на Украину. После чего белорусские власти задержали Колесникову за «попытку незаконно покинуть страну».

Вчера, 7 сентября 2020 года, В Минске неизвестные в гражданской одежде схватили и затолкали в микроавтобус Марию Колесникову, после чего связь с ней была потеряна. Антон Родненков и Иваном Кравцов так же исчезли и перестали выходить на связь. Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас призвал немедленно освободить задержанную в Минске Колесникову и пригрозил ввести персональные санкции ЕС в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протесты с Белоруссии продолжаются со дня проведения президентских выборов – 9 августа этого года. Согласно данным ЦИК республики Александр Лукашенко прилучил на выборах более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.

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