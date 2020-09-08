Москва и Пекин работают над новой водородной батареей

В рамках Года российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, который пройдет в 2020-2021 годах, Китай и Россия ускоряют совместные исследования и работы над новыми технологиями в энергетическом секторе. Российские и китайские ученые совместно разрабатывают новые материалы для изготовления дешевых водородных батарей, которые в отличие от привычных батарей более эффективны. Они также не причиняют вреда окружающей среде, потому что выделяют в атмосферу только воду или водяной пар. О работе над водородными батареями сообщило китайское издание Science and Technology Daily.

Над батареей для новых экологически чистых средств передвижения по городу работают ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева и Пекинского химико-технологического университета. Китайские ученые взяли на себя теоретические вычисления, эксперименты и изготовление анионных обменных мембран для топливных элементов, а их российские коллеги работают над созданием высокоэффективных катализаторов без применения платины и их проверкой.

Кроме новой батареи, Китай и Россия, по мнению авторитетного в Китае специалиста по энергетике Сяна Лигана, могут тесно сотрудничать в создании новых видов вооружений, авиастроении и в информационных технологиях.

Год российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества начался в конце августа, но стороны уже активно ведут взаимовыгодное сотрудничество в сфере науки и техники.

Число совместных проектов в Год сотрудничества превышает тысячу. Это, подчеркнула 26 августа заместитель премьера Государственного совета КНР Сунь Чуньлань на открытии Года, свидетельствует о высоком потенциале российско-китайского сотрудничества.

По восточному витиевато о задачах Поднебесной высказался Сян Лиган.

«Китай должен ходить на множестве ног,- сказал он,- и обязан найти как можно больше надежных партнеров. Без этого ослабить зависимость от США в сфере технологий не получится».