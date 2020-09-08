В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случае COVID-19

В России за сутки выявлено еще 5 099 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, передает оперштаб. Уточняется, что суточный прирост уменьшается третий день подряд – 7 сентября было выявлено 5 185 новых случаев, 6 сентября - 5 195 случаев, 5 сентября - 5 205.

Число летальных исходов за сутки достигло 122 случая, выписано из российских больниц по выздоровлению 6 772 человека. В общей сложности в России за все время выявлено 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составляет 17 993, перебороли болезнь 850 049 пациента. Под наблюдением врачей продолжают 167 747 пациентов.

Коронавирус. Статистика регионы

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве – 695 новых диагнозов. Умерли 16 пациентов, выздоровели 1 250 человек. На втором месте по заболевшим коронавирусом находится Санкт-Петербург (+210), на третьем Ростовская область (+147). В пятерке - Нижегородская область (+146) и Московская область (+135). В десятке Ставрополье (+124), Свердловская область (+123), Воронежская область (+108), Красноярский край (+103). В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.