Вход/Регистрация Подписка

В России за сутки выявлено более 5 тыс. новых случае COVID-19

Москва, 08.09.2020

В России за сутки выявлено еще 5 099 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, передает оперштаб. Уточняется, что суточный прирост уменьшается третий день подряд – 7 сентября было выявлено 5 185 новых случаев, 6 сентября - 5 195 случаев, 5 сентября - 5 205.

Число летальных исходов за сутки достигло 122 случая, выписано из российских больниц по выздоровлению 6 772 человека. В общей сложности в России за все время выявлено 1 035 789 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь составляет 17 993, перебороли болезнь 850 049 пациента. Под наблюдением врачей продолжают 167 747 пациентов.

Коронавирус. Статистика регионы

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве – 695 новых диагнозов. Умерли 16 пациентов, выздоровели 1 250 человек. На втором месте по заболевшим коронавирусом находится Санкт-Петербург (+210), на третьем Ростовская область (+147). В пятерке - Нижегородская область (+146) и Московская область (+135). В десятке Ставрополье (+124), Свердловская область (+123), Воронежская область (+108), Красноярский край (+103). В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. Взрыв технологического пузыря – обвал начался
    Пузырь на рынке акций США начал сдуваться. Капитализация высокотехнологичных компаний, которая за последние несколько месяцев оказалась слишком раздута, в четверг резко снизилась. На смену покупателям пришли продавцы, теперь каждый старается как можно быстрее избавиться от своих активов
  2. Банки и экономика расходятся все дальше
    «Наша экономика недофинансирована в три раза»
  3. Курс доллара: прогноз аналитиков Reuters по рублю может удивить
    Следующий год будет для валют развивающихся стран удачным благодаря слабости доллара
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама