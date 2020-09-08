Росздравнадзор выявил неточности в статистике смертности от COVID-19

В ходе проверки сотрудниками Росздравнадзора были выявлены неточности в статистике смертей от коронавируса, сообщает глава ведомства Алла Самойлова. Она уточняет, что искажение данных произошло из-за разночтений причин летальных исходов пациентов в больницах, передает «Медицинский вестник».

Самойлова уточнила, что некоторые больницы причиной смерти COVID-19 представляют до 100% летальных исходов. Напротив, есть медучреждения, которые отчитываются о практически нулевой смертности от коронавируса.

Также в разных больницах существуют свои коды причины смертей пациентов с новой инфекцией, к примеру, в некоторых стационарах в графе «причина смерти» проставляют сердечно-сосудистые заболевания или болезни органов дыхания, добавила чиновница. Она потребовала разобраться в ситуации и систематизировать шифры причины смерти в больницах с «ковидной» направленностью.

Напомним, в России два первых случая коронавируса были выявлены 31 января у граждан Китая. 31 декабря КНР обратилась в ВОЗ, сообщив, что в мегаполисе Ухань произошла вспышка неизвестной коронавирусной инфекции. 11 марта организация объявила о пандемии COVID-19.