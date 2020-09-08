В Берлине засомневались в эффективности санкций против России

В Германии кипят споры по поводу строительства газопровода «Северный поток 2». Сначала о возможности введения санкций против России из-за предполагаемого отравления Алексея Навального заговорил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, затем его поддержала федеральный канцлер Ангела Меркель (через своего пресс-секретаря), требующая от Москвы разъяснений, что же все-таки произошло с Навальным.

Сейчас к дебатам подключился министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Отвечая на вопрос ведущего ток-шоу на радиостанции ARD, он усомнился в эффективности санкций против таких стран, как Россия. Альтмайер осудил якобы имеющее место отравление Навального и не исключил введение против России в будущем санкций, но добавил при этом, что иногда, причем, случай с Россией из этого разряда, полезнее сохранять диалог с другой стороной, а не вводить против нее санкции.

«Нам нужно прояснить, чего мы хотим добиться при помощи санкций,- заявил Петер Альтмайер.- Вопрос просто во взгляде в зеркало, или мы хотим сделать что-то позитивное для прав человека?»

Исходя из своего опыта, Альтмайер утверждает, что санкции часто приводят к ужесточению политики, а не к продолжению диалога, который необходим для движения вперед.

«Не знаю ни одного случая в прошлом, когда санкции заставили бы изменить поведение такую страну, как Россия»,- подчеркнул он.

«Северный поток 2» готов на 90%, осталось проложить всего 160 километров труб. Уже в 2021 году по нему из России в Германию должен пойти по дну Балтийского моря газ. Сторонники остановки строительства не скрывают, что их желание объясняется геополитическими соображениями. Между тем, в ходе дебатов стоит прислушаться и к мнению экономистов и бизнесменов. Если Петер Альтмайер лишь намекает на нецелесообразность остановки строительства газопровода, то «чистые» немецкие бизнесмены говорят об этом открытым текстом. Так, глава Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV), курирующего работу предприятий Германии в России, регионах Азии и ряде европейских стран, Микаэл Хармс считает, что остановить строительство «Северного потока 2» сейчас практически уже невозможно.

«Легально, думаю, это едва ли возможно,- сказал Хармс в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk.- Все разрешения уже давно выданы, все контракты оформлены юридически правильно с соблюдением всех европейских законов. Причем, это касается не только Германии, но и еще пяти европейских стран».