Стоимость нефти существенно снизилась

Цена фьючерса барреля нефти марки Brent, с поставкой в ноябре 2020 года, опустилась до 39,8 доллара, упав на 5,3% за сегодняшний день. В течение последнего месяца Brent торговался в диапазоне от 44-46 долларов за баррель. Сорт североамериканской нефти WTI подешевел за день на 8,3% – до 36,5 долларов за баррель.

Снижение стоимости нефти началось на прошлой неделе, вслед за снижением американского фондового рынка. Восстановление экономики и, следовательно, рост спроса на нефть, идет менее быстрыми темпами, чем рассчитывали инвесторы.

Ранее нформационное агентство Reuters опубликовало опрос 43 экономистов и аналитиков нефтяного рынка. Согласно их консенсус-прогнозу средняя стоимость нефти марки Brent в 2021 году составит 50,45 доллара за баррель. Прогноз на текущий год ­– 42,75 долларов за баррель Brent и 38,82 долларов за североамериканскую нефть марки WTI.