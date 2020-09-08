Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер взят под стражу в зале суда.

ТАСС передает, что при вынесении приговора суд учел чистосердечное признание актера на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие несовершеннолетних детей и положительные характеристики, а также занятие благотворительностью, говорится в приговоре.

Ранее сообщалось, что 8 сентября Пресненский суд Москвы в 11 утра начал зачитывать приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает «Интерфакс». Он был признан виновным в совершении аварии, из-за которой погиб курьер Сергей Захаров.

В приговоре судьи Елены Абрамовой говорилось, что Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Также судья отметила, что в момент аварии Ефремов находился за рулем и один в своей машине, его вина полностью доказана, несмотря на то, что сам актер отрицал свое участие в ДТП, заявляя, что не помнит момент столкновения. Наказание для него было озвучено в ходе оглашения резолютивной части.

Тем временем в квартиру Ефремова поднялся помощник адвоката и спустился с вещами. Сам актер приехал на оглашение приговора без вещей, возле суда находился один автозак, передает корреспондент ТАСС.