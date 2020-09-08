Сюжет дня: нефть за 39 долларов обвалила котировки

Российский рынок акций оказался под давлением на фоне стремительного падения стоимость нефти. Во вторник «черное золото» просело более чем на 6% и опустилось ниже 39 долларов за баррель впервые с 29 июня.

Давление ощутили акции «Газпром нефти» (-2,58%), «Башнефти» (обыкновенные -2,48%, «префы» -1,91%), «Лукойла» (-1,77%), «Роснефти» (-0,97%), «Сургутнефтегаза» (обыкновенные -1,43%).

В минувшие выходные Саудовская Аравия снизила сильнее, чем ожидалось официальные отпускные цены на нефть, отгружаемую в октябре. Это негативный фактор для нефтяного рынка, отмечают аналитиков Sberbank CIB. Это значит, что крупнейший мировой экспортер ожидает снижение спроса на «черное золото» из-за опасений новых вспышек коронавируса. По мнению аналитиков «Открытие Брокер», потери в стоимости нефти за неделю могут достигнуть 15% .

Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -1,48% до 2888,79 пунктов. Индекс РТС опустился на -2,38% до 1189,47 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:45 мск составила 39,07 долларов за баррель (-6,07%). Российская валюта слабела – 76,5 рублей за доллар.