Трамп намерен отделить американскую экономику от китайской

Президентская гонка в США вступает в финальный этап, что означает усиление риторики. Дональд Трамп вновь заговорил о разделении китайской и американской экономик. Он также заявил, что еще никогда в своей истории Америка не испытывала такого быстрого восстановления экономики.

В 2016 году Трамп поставил Китай в центр своей избирательной кампании. Сейчас он тоже уделяет Поднебесной очень много внимания. На пресс-конференции в Белом доме в честь Дня труда, который отмечается в США в первый сентябрьский понедельник, то есть вчера, 7 сентября, президент пообещал ужесточить позицию США на торговых переговорах с КНР.

«Если мы перестанем делать бизнес с Китаем, то не потеряем миллиарды долларов,- заявил он.- Это называется «разъединение»...»

Президент Трамп также пригрозил запретить выдавать федеральные контракты компаниям, которые имеют производство на территории Китая. Он пообещал так же, как в 2016 году, вернуть в США рабочие места и решающие цепочки поставок.

«Мы сделаем Америку производственной супердержавой планеты и покончим с зависимостью от Китая раз и навсегда,- подчеркнул хозяин Белого дома.- При помощи разъединения или введения больших тарифов на китайские товары, как я уже делал, мы покончим с нашей зависимостью от Китая, потому что не можем на него полагаться».

Четыре года назад Трамп обещал занять жесткую позицию в торговле с Поднебесной. В начале этого года США и КНР подписали первую фазу торгового соглашения, но несмотря на это дефицит в торговле с КНР продолжает оставаться высоким. Согласно данным, обнародованным Министерством торговли в прошлый четверг, в июле дефицит в торговле с Китаем вырос на 1,6 млрд долларов и достиг 28,3 млрд долларов.

Дональд Трамп продолжает обвинять Пекин в ущербе, причиненном коронавирусной пандемией, убившей уже более 181 тыс. американцев. В последние месяцы Белый дом активизировал борьбу с Пекином на самых разных фронтах и по самым разным вопросам, начиная от демонстраций в Гонконге и притеснения китайскими властями уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и заканчивая правилами ведения бухгалтерского учета китайскими компаниями, зарегистрированными на американских биржах.

Президент Трамп называет Джо Байдена «пешкой» в китайской игре и говорит, что бывший вице-президент «отдаст Китаю наши рабочие места и наше благополучие».

Выступление на пресс-конференции в честь Дня труда Дональд Трамп в основном посвятил экономике. Он сделал акцент на том, что вирус скоро будет побежден, а экономика начнет восстанавливаться.

«Спад в экономике США самый маленький среди крупнейших западных стран,- сказал он.- У нас впечатляющий рост, мы восстанавливаемся после пандемии значительно быстрее остальных»

Во втором квартале ВВП США снизился на 9,5%. Это меньше, чем в Германии или Великобритании, но хуже, чем в Южной Корее или Японии, где спад в экономике в апреле-июне составил 7,8%.

Дональд Трамп также напомнил о настраивающем на оптимистичный лад пятничном отчете о положении дел на рынке труда в Америке. Безработица сейчас составляет 8,4%. США восстановили половину из 22,2 млн рабочих мест, потерянных из-за локдаунов в марте и апреле

«Мы прошли проверку,- сказал 7 сентября вице-президент Майк Пенс в городке Ла-Кросс, штат Висконсин.- Скоро придет время делать выбор… Благодаря мистеру Трампу эра экономических уступок закончилась».