Слабый доллар, сильный евро: ФРС добавила головной боли коллегам из ЕЦБ

27 августа руководство ФРС решило изменить позицию по отношению к инфляции. Сделано это для того, чтобы придать резкий толчок американской экономике, переживающей сейчас нелегкие времена. Неделю назад главный американский банк решил сменить стратегию и отказаться от 30-летней практики превентивного подъема ключевой ставки для сдерживания роста инфляции.

Американской экономики и американским семьям с низкими доходами такая смена стратегии, конечно, во благо, а вот для центробанков крупных стран она станет новой головной болью. Причем, даже не одной, а двумя.

Во-первых, изменение отношения ФРС к инфляции означает отход от главных задач его деятельности и вторжение в социальную политику. А во-вторых, в краткосрочной перспективе всех, конечно, должно волновать ослабление доллара, к которому приведет новая стратегия ФРС. Это нанесет очень сильный ущерб европейским и азиатским экспортерам.

Об этой «головной боли», наверняка, будут много говорить на заседании правления Европейского центробанка, которое состоится в четверг во Франкфурте. Не удивительно, потому что слабый доллар и, соответственно, сильный евро затруднит экспортерам из еврозоны выход из самой глубокой за последние десятилетия рецессии.

К экспортерам, рост экономик которых в основном финансируется за счет их экспорта, относятся в числе прочих и такие страны, как Германия и Франция в Европе и Япония в Азии. Естественно, их экспорт при сильном евро будет снижаться. Причем, происходит ослабление доллара и усиление евро на фоне торговых войн, которые США сейчас ведут с рядом ключевых торговых партнеров.

С середины марта доллар ослаб по отношению к корзине валют более чем на 10%. Такого низкого курса не было уже более двух лет. Не удивительно, что главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн предупредил недавно о большой важности обменного курса, хотя главный европейский банк им непосредственно и не занимается.

Согласно расчетам некоторых экономистов, пишет Reuters, еврозона уже потеряла от усиления общеевропейской валюты 0,2-0,4% роста. Между тем, американский доллар, по прогнозам большинства специалистов, продолжит слабеть, а евро – усиливаться.

В обычной обстановке такую ситуацию можно было бы легко исправить, но сейчас ЕЦБ и Bank of Japan уже исчерпали почти все возможности проведения ультрамягкой монетарной политики – базовые ставки довольно продолжительное время находятся в минусе. К тому же, оба центробанка сталкиваются сейчас с серьезным сопротивлением дальнейшему смягчению политики, что затрудняет борьбу с сильным евро еще и с политической точки зрения.

Некоторые экономисты советуют главному европейскому банку последовать примеру коллег из-за океана. Однако для Европы это не выход.

От смены курса ФРС, по крайней мере, в краткосрочной перспективе выиграют развивающиеся экономики, которые в основном финансируются как раз за счет американских долларов. Старому же Свету придется искать другие пути поддержки своей экономики в длительный период низкой базовой ставки в США.

Вторая головная боль, которую спровоцирует недавнее решение ФРС, заключается в том, что поставленная им задача оказания помощи семьям с низкими доходами существенно усилит его вмешательство в социальную политику.

ЕЦБ, кстати, тоже пытается пересмотреть свою роль и задачи. Кристин Лагард считает, что риски, созданные изменениями климата, настолько велики, что главный европейский банк не может не обращать на них внимание. С другой стороны, центральные банкиры – не избираемые, а назначаемые сверху технократы. Что же касается изменений климата, то с ними, по крайней мере, так было раньше – борются политики. Но если центробанки начнут вмешиваться в сферу деятельности политиков, то и политики могут вмешиваться в деятельность центробанков, что приведет к ослаблению их независимости.

В ЕЦБ на такие упреки отвечают, что в обязанности банка входит поддержка общей экономической политики Евросоюза, но насколько справедлив такой ответ, судить трудно.

И все же, в целом, для планеты, считают некоторые экономисты, новая стратегия ФРС может пойти на пользу. Слабый доллар снизит стоимость финансирования роста развивающихся экономик, ускорит рост и расширит для экспорта.

К тому же, более высокая инфляция в США повысит и долгосрочные ставки, и инфляционные ожидания, что позволит нормализовать политику. Звучит неплохо, вот только проверить правильность или ошибочность этого прогноза можно будет через несколько лет. В ожидании же этих улучшений центробанкам придется как-то жить со слабым долларом.