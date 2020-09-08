УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ОБСУДЯТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Стратегическая сессия Московского финансового форума «Российская экономика и финансовые рынки — есть ли жизнь после пандемии» пройдет 8 сентября. Онлайн-трансляция сессии начнется в 16:00 мск в прямом эфире телеканала «Россия-24», на сайте и в социальных сетях Форума.

В сессии примут участие Министр финансов России Антон Силуанов, Мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина и Президент – председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин. С приветственным словом обратится Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Участники дискуссии обсудят антикризисные меры Правительства РФ, дальнейший план по восстановлению экономики и другие актуальные вопросы, связанные с финансово-экономической политикой в посткоронавирусный период.

Главные спонсоры Стратегической сессии — Банк «ВТБ» (ПАО), АО «Газпромбанк» и ПАО «Сбербанк». Спонсор — АО «Гознак».

Дополнительная информация:

press-mff@minfin.ru

Справка:

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы — Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы. В 2020 году Стратегическая сессия Московского финансового форума пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Оператор пресс-центра мероприятия — АГТ.